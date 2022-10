Tuttosport: “Singo non ingrana: lavoro mirato per ritrovare la condizione”

In casa granata tiene banco la questione relativa al rendimento di Singo, palesemente sottotono rispetto al passato. L'esterno ivoriano ha bisogno di ritrovarsi al più presto, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Singo, che è successo? L’esterno ivoriano, che fino a poco tempo fa era un punto di forza del Toro, si è bloccato: non riesce più a sprintare, a fare la differenza, a saltare gli avversari e mettere in mezzo palloni invitanti. [...] I problemi sono arrivati in questa stagione: sei presenze e quasi tutte prestazioni al di sotto delle sue possibilità, tant’è che Juric, almeno per ora, non lo considera più titolare inamovibile. [...] Domenica contro l’Empoli, per i granata una partita importantissima, dovrebbe essere ancora titolare per aiutarlo a ritrovare se stesso. Per lui anche allenamenti mirati per trovare, almeno, la condizione migliore, quella condizione che dovrebbe permettergli di recuperare il terreno perso e tornare protagonista".