Tuttosport: “Sollievo per Pellegri”

"Sospiro di sollievo per Pietro Pellegri - si legge - . E anche grande. Il fastidio al flessore che ha avvertito giovedì sera nei minuti finali dei tempi regolamentari contro il Frosinone non comporterà un lungo stop dell’attaccante: gli esami a cui si è sottoposto ieri mattina hanno infatti escluso lesioni. Solo un sovraccarico muscolare per il centravanti. Dopo l’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio Ivan Juric deciderà se convocarlo per la partita contro il Sassuolo, anche se appare più probabile che, a titolo precauzionale, Pellegri venga tenuto a riposo per poi riaverlo sabato prossimo nella trasferta in casa del Monza".