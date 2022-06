Tuttosport: “Solomon, il Toro accelera: si tratta”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il mancato riscatto di Josip Brekalo ha costretto il Torino a virare su nuovi obiettivi per la trequarti. Lo stesso Juric aveva ammesso, prima del match tra i granata e la Roma, che con gli stessi soldi (10 milioni) si potrebbe comprare un giocatore ancora più forte. Ed è infatti più o meno quello il valore di Manor Solomon, 22enne isreaeliano attualmente in forza allo Shakhtar Donestk. Stando a ciò che riporta Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano, il Toro starebbe accelerando per aggiudicarselo. Si legge: "In questi giorni le trattative via mail con lo Shakhtar hanno registrato lo scatto di Vagnati. Il club granata ha dato un colpo di acceleratore, si è costruito un canale di dialogo e ora ha persino in mano una chiave per provare ad arrivare a dama. Ragioni di natura prettamente economica si mescolano però con valutazioni temporali. Lo Shakhtar non ha tempo da perdere: chiedere ai russi, nel caso. La società ucraina ha reso nota la sua richiesta: 9 milioni di euro. Connessa, una percentuale sull’eventuale futura rivendita di Solomon a un terzo club. Il Torino finora ha valutato Manor sui 7 milioni. La trattativa ora potrà svilupparsi attorno all’entità del bonus e ai termini di pagamento. E' lo slot temporale di questi giorni però che può fare la differenza a favore del Torino, se Vagnati avrà le argomentazioni giuste per non perdere di mano il pallino. Altrimenti già immaginiamo i sorpassi in serie tra Southampton, Aston Villa, Brighton, Everton: sicure candidate alternative".