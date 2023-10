Tuttosport: “Soppy, due mesi out. In 37 giorni è il 4° ko”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"La lista dei calciatori del Torino che saranno costretti a saltare il derby si allunga" scrive Tuttosport nell'edizione odierna. Tra loro si è aggiunto Bradon Soppy per una lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. "Tradotto, vuol dire che il francese sarà costretto a uno stop lungo, circa due mesi" scrive il quotidiano. Al momento gli unici esterni disponibili sono Bellanova e Lazaro, oltre ad Antolini che verosimilmente verrà aggregato dalla Primavera come accaduto fin qui in caso di forfait di qualche esterno della Prima squadra. Conclude Tuttosport: "Quello di Soppy è il quarto infortunio di natura muscolare accusato da un calciatore del Torino da quando è iniziato il campionato: il primo a fermarsi è stato Sanabria nella partita contro il Milan, poi è arrivato lo stop di Vojvoda con il Kosovo, infine l'infortunio di Bungiorno e appunto quello di Soppy".