Tuttosport: “Soppy, Karamoh e Radonjic, gli esuberi sono un problema per il Toro”

Tuttosport, come di consueto, propone un punto sul mercato del Torino che in questi ultimi giorni di sessione di gennaio è impegnato con il liberarsi di alcuni esuberi. Nella rosa granata ci sono infatti alcuni elementi che non rientrano più nelle idee del tecnico Ivan Juric che li ha quindi di fatto messi sulla lista dei cedibili. La società sta cercando una sistemazione per ognuno di loro e fino ad ora sono già usciti N'Guessan (Ternana) e Seck (Frosinone), entrambi in prestito. Ora i prossimi nomi segnati sono quelli di Yann Karamoh, Nemanja Radonjic e Brandon Soppy ma riuscire a trovare una collocazione per tutti e tre in questi ultimi giorni sarà complicato. Nel frattempo Juric non li ha convocati per la trasferta di questa sera a Cagliari. L'attaccante francese piace al Lecce ma non si registra ancora una vera a e propria trattativa, il trequartista croato è seguito da Maiorca, Monza e Olympiacos mentre per l'esterno di proprietà dell'Atalanta non ci sono richieste.