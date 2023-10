L'edizione odierna del quotidiano parla del leader granata. A seguire le parole del quotidiano: "Da quando Alessandro Buongiorno nella gara contro la Lazio ha abbandonato il terreno di gioco per infortunio sono iniziati i guai. Non tanto e non solo riferiti al reparto difensivo. La sensazione è che Ivan Juric abbia perso un riferimento, una certezza, un leader..."