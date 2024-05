Tuttosport: “Spalletti chiama Ricci “

Samuele Ricci è stato inserito nella lista dei preconvocati da Luciano Spalletti per l'Europeo 2024. Questa la notizia scritta dal quotidiano tra le sue pagine: "Questo è il primo passo verso la convocazione definitiva di giovedì, giorno in cui la Figc ufficializzerà i nomi di chi potrà raggiungere Coverciano per una prima fase di allenamenti in cui il ct deciderà chi portare in Germania. Poi ci sarà un successivo passo. Il 7 giugno, infatti, entro la mezzanotte, Luciano Spalletti dovrà scremare il numero dei giocatori e presentare all’Uefa il nome dei 26 azzurri". Nella lista dei preconvocati ci sono altri due granata, Bellanova e Buongiorno.