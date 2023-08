Tuttosport: “Spunta il nome di Zanoli, ma oltre al mercato servono nuove idee”

"Toro: Miranchuk e Barrow insieme, si può - si legge sul quotidiano - . Vagnati torna a mettere nel mirino il russo, nuovi contatti in vista per la punta del Bologna. Per la fascia destra spunta invece il nome di Zanoli, sarebbe un ottimo profilo per Juric e il ragazzo vuole essere ceduto per trovare spazi. Oltre ai possibili acquisti servono anche nuove idee - scrive il quotidiano - , Juric deve trovare il modo di scatenare la fantasia, è lecito aspettarsi di più da un gruppo quasi uguale alla scorsa stagione." Su Tuttosport appare anche un riquadro dedicato al summit tra Cairo e il capitano Ricardo Rodriguez: "Cairo non ha volto parlare nei dettagli di premi da fissare per la conquista di una qualificazione in Europa, ma l'argomento portante riguardava gli obiettivi, che secondo il presidente non vanno mai detti, ma pensati e condivisi. Quindi si lavora per raggiungerli."