Tuttosport: “Summit tra Vagnati e Juric, gli obiettivi del mercato granata”

Con la situazione di Bremer che sembra destinata a sbloccarsi a breve, su Tuttosport si analizzano le prossime mosse di mercato del Torino. Il quotidiano sottolinea come, dopo aver incontrato Vagnati, Juric abbia "ribadito l'importanza di mettere le mani sugli obiettivi più noti: da Praet a Dovbyk, passando per Laurienté. Il primo per ora è degno di una trattativa da calende greche: offerte neanche presentabili al Leicester. Il secondo costa ancora troppo, più di 12 milioni. Il terzo è in stallo per via del suo club, il Lorient, che fa circolare cifre folli ampiamente sopra i 10 milioni".