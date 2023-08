Tuttosport: “Svolta Barrow, il Toro inserisce Linetty nella trattativa”

Nell'edizione odierna Tuttosport dedica una pagina d'approfondimento al mercato. "Sono giorni decisivi per Musa Barrow" spiega il quotidiano. "A Barrow non dispiacerebbe andare in Arabia Saudita. Il problema è che nessuno da quel paradiso dorato (calcisticamente parlando) lo ha cercato. L’unica società che al momento si è interessata concretamente a lui è il Torino" continua Tuttosport. E proprio sul fronte granata potrebbero arrivare novità: "Il Bologna è anche disposto ad accettare il prestito con il diritto di riscatto, ma ha fissato il prezzo di 15 milioni: troppi per i granata, che ne hanno proposti 7-8. Considerando la distanza, Vagnati ha inserito nel discorso Karol Linetty, in scadenza nel 2024, che in granata percepisce un ingaggio di 1,4 milioni. Linetty piace molto al Bologna e al polacco non dispiacerebbe andare in rossoblù. Il club emiliano potrebbe rivedere l'ingaggio e spalmarglielo in tre anni".