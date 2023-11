Tuttosport: “Tameze: il jolly del mazzo potrebbe tornare centrocampista”

Tra i migliori del Torino in questa prima parte di stagione sicuramente risalta all'occhio Tameze, che si è imposto dopo appena due giornate in panchina nelle gerarchie di Juric. Non solo come centrocampista,, ma anche come difensore, ruolo che ha ricoperto con grande dedizione. Un coltellino svizzero che ha aiutato e non poco la squadra nel momento più difficile di questa prima parte di stagione. Ora per lui potrebbe profilarsi un ritorno nel suo ruolo naturale, a parlarne è Tuttosport. "A Bologna, complici gli infortuni di Ricci e Linetty, è però probabile che Juric lo voglia riportare a centrocampo. Scegliendo di riabbassarlo da braccetto di destra, il croato sarebbe vincolato a un reparto mediano con Gineitis e Ilic (oltretutto due mancini, cosa che all’allenatore non piace particolarmente). Tameze, in ogni caso, risponderà: «Sono pronto»"