Tuttosport: “Tattica, grinta, gol e 3 punti Con la Dea una gara da Dio”

La miglior prestazione stagionale del Torino arriva contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La doppietta di Zapata, intervallata dalla rete di Sanabria, rilanciano i piemontesi. C'è molto di più oltre alla vittoria e ai tre punti. C'è ala dimostrazione che la squadra è viva e segue Ivan Juric. Di questo ne parla Tuttosport: "In primo luogo a certifi care l’unione ritrovata è l’atteggiamento con il quale i granata sono scesi in campo. Per nulla intimoriti dai precedenti con la Dea, o bloccati dalla mezzora di Bologna seguita all’infortunio tecnico di Gemello, si sono disposti a una gara non arrembante, ma calcolata nell’attesa del momento giusto per attaccare la porta difesa da Musso".