Tuttosport: “Telefonata per Pobega, Praet e Barrow possibili colpi last minute”

Focus sul mercato nelle pagine di Tuttosport. Il quotidiano analizza la situazione in casa granata. "Vagnati ha telefonato a Frederic Massara chiedendogli un nuovo prestito di Tommaso Pobega. Il ds ne dovrà parlare con Maldini ma, soprattutto, Pioli. Al momento il giocatore ha un valore economico molto alto che oscilla tra i 12 e i 15 milioni, ma se dovesse restare a lungo in panchina il Milan rischierebbe di perdere un patrimonio importante. Il dilemma è semplice, semplice: serve oppure no? Meglio farlo maturare ancora di più con un maestro come Juric oppure farlo allenare con i campioni rossoneri senza poi schierarlo?". Discorso trequarti, Musa Barrow resta un obiettivo granata: "Per lui il club emiliano chiede 16 milioni, cifra alta, fuori mercato, considerando le ultime stagioni del giocatore, una richiesta che ha spaventato e fatto scappare tutte le possibili pretendenti. I granata sono sempre in contatto con il Bologna e nell’ultimo giorno di mercato tenteranno l’affondo". Potrebbe essere un colpo last minute anche Dennis Praet, con "il trequartista che raggiungerebbe Torino di corsa, dal momento che con Juric si è trovato benissimo nonostante abbia dovuto superare alcune problematiche fisiche".