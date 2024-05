Tuttosport: “Tifosi, che gol in 40 minuti. Juric, questo non è amore?”

Nell'edizione odierna Tuttosport commenta la risposta dei tifosi granata per la sfida di Bergamo con i biglietti del Settore ospiti esauriti in 40 minuti. "Che da troppe settimane, non perda occasione per lamentarsi della tifoseria e adesso anche per fare i conti in tasca alla classifica - scrive il quotidiano - Ieri i biglietti per l'Atalanta si sono volatilizzati in appena 40 minuti. Miglior risposta i tifosi non potevano dare". E sulle contestazioni il quotidiano conclude: "Solo in tre partite la tifoseria ha effettivamente fischiato prima del 90', oppure ha adottato la strategia del silenzio: contro Sassuolo, Verona (in trasferta) e Milan. E sono arrivate altrettante vittorie. Altro che quattro o cinque punti in meno...".