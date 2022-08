Tuttosport: “Torino, a centrocampo in ballo Darder, Nandez e Ilic”

Su Tuttosport focus sul mercato estivo. L'arrivo di Schuurs ha regalato a Juric il centrale che ancora mancava per rimpiazzare Bremer. Ma i giochi, secondo il quotidiano, non sono chiusi. A centrocampo servono alternative, considerando anche che Ilkhan è molto giovane. "Un profilo del quale si è nuovamente parlato è quello di Sergi Darder, jolly in forza all’Espanyol, seguito già sul finire della primavera. Il costo del cartellino, per il ventottenne spagnolo, resta sui 5 milioni, mentre la richiesta per il contratto è di un milione e mezzo per un triennale. Il Toro ci sta pensando". Restano anche le opzioni Nandez e Ilici, decisamente più onerose. "Nandez è valutato da Tommaso Giulini, patron del club sardo, non meno di 12 milioni. Così erogabili: 2 milioni per il prestito oneroso, altri 10 pagabili in cinque rate annuali. Per Ilic - per prendere il quale servirebbe l’uscita di un extracomunitario con Seck candidato pressoché unico - da prevedere un investimento ancora più corposo. Il patron del Verona, Setti, vuole 15 milioni".