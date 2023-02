Tuttosport: “Torino, buona prestazione ma non basta. Adopo verso il rinnovo”

"Come gli è successo quasi sempre in questa stagione - scrive Tuttosport - il Torino non è riuscito a dare continuità ai propri risultati": questa la descrizione alla fine della gara tra Milan e Torino, una gara dominata nella prima parte dai granata ma portata poi a casa dai rossoneri, grazie a Giroud. Il tecnico granata, post sfida, si dichiara soddisfatto della prestazione dei suoi, ma a mancare è sempre la qualità: dopo l'addio di Lukic, Ilic non al massimo e Ricci fuori, Ivan Juric ha schierato il giovane Gineitis, che si è poi dimostrato all'altezza della gara, ma con ancora molto margine di miglioramento. Anche Adopo, schierato dal 1 di fianco a Gineitis, ha gestito bene la sua prestazione: l'ex Primavera è in scadenza a giugno, ma con questi risultati, e con ancora tanto lavoro, la società granata puo' prendere in considerazione l'idea rinnovo.