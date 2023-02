Tuttosport: “Torino, la seconda parte di stagione per puntare all’Europa”

Il Torino ha aggiunto alla squadra 3 acquisti, in questa sessione di calciomercato invernale, salutando Sasa Lukic e Ilkhan e Edera: Ilic, Vieira e Gravillon sono i tre nuovi arrivati per la difesa e il centrocampo. In questo modo, Ivan Juric potrà preparare la seconda parte di stagione di questo campionato con l'unico obiettivo dell'Europa: già domani, infatti, contro l'Udinese, i granata avranno lo scontro diretto per raggiungere eventualmente il 7^ posto. E davanti, Vlasic e Miranchuk sono i due pilastri del tecnico croato. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Fiorentina, i granata avranno tutta l'attenzione sul campionato, e il 7^ posto - se l'Inter vincerà la Coppa Italia - porterà la squadra in Europa.