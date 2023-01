Tuttosport: “Torino, obiettivi Duncan e Nandez per il centrocampo”

Questa mattina Tuttosport propone varie notizie sul mercato del Torino. Il club granata è alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare al suo allenatore Ivan Juric. I nomi proposti dal quotidiano piemontese sono quelli di Alfred Duncan della Fiorentina e di Nahitan Nandez del Cagliari. Il ghanese della società viola è di piede mancino (caratteristica che ad oggi manca trai mediani del Toro) e ha il contratto in scadenza nel 2024. La valutazione del cartellino di Duncan si aggira intorno ai 4 milioni di euro, una cifra decisamente più bassa rispetto a quella richiesta dal Verona per Ilic. Il serbo dell'Hellas piace molto a Juric ma ha un costo compreso tra i 15 e i 20 milioni, proibitivo per gennaio. Un'altra opzione è Nandez del Cagliari, il club sardo chiede circa 6 milioni per liberare l'uruguaiano e potrebbe tornare caldo in base alle altre entrate. Infine, secondo Tuttosport va tenuto d'occhio anche il capitolo uscite con Etrit Berisha che piace molto allo Spezia. Il portiere albanese aveva manifestato il desiderio di giocare con più continuità e la formazione ligure ha urgenza di trovare fin da subito un nuovo portiere, motivo per il quale ha alzato il pressing per l'estremo difensore del Toro.