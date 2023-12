Tuttosport: “Torino, Radonjic si è messo da solo sul mercato”

Tuttosport riporta la notizia legata al futuro di Nemanja Radonjic che ha scelto di separarsi dal suo storico procuratore, Darko Ristic. Questa novità apre le porte al mercato del numero 10 del Torino che è fuori dal progetto del tecnico Juric e non è stato convocato nelle ultime partite dei granata. Il trequartista serbo ora è desiderato da molti agenti sia italiani che stranieri che stanno valutando di diventarne gli agenti portandolo via da Torino. Dal canto suo il club granata potrebbe liberarsi di un giocatore dal grande talento ma che ultimamente non è più in sincronia con l'allenatore a causa dei suoi atteggiamenti in allenamento. Già nella prossima sessione di mercato di gennaio Radonjic potrebbe quindi salutare il Toro ma servirà prima trovare una squadra disposta ad accollarsi il suo stipendio da oltre un milioni di euro a stagione. Il contratto del numero 10 serbo con la società granata scade a giugno 2025.