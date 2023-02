Tuttosport: “Torino, senza Ricci è corsa a tre per un posto a centrocampo”

Ivan Juric sta studiando gli ultimi accorgimenti in questa vigilia di Torino-Cremonese. L'allenatore croato dovrà fare a meno di un uomo cardine della sua squadra ovvero l'infortunato Ricci. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico granata è alle prese con un ballottaggio a tre per una posizione a centrocampo nell'undici che schiererà domani sera. L'unico certo di una maglia da titolare in mediana sembra essere Adopo che contro il Milan ha disputato una buona gara e ha convinto il tecnico a dargli un'altra occasione. Al suo fianco ci sarà uno tra Linetty, Gineitis (titolare anche lui a San Siro contro i rossoneri) e Ilic. Il primo sembra essere quello più indiziato a partire almeno inizialmente dalla panchina mentre gli altri due sono apprezzati da Juric in quanto mancini di piede. Ilic, che sarebbe il titolare, non vanta una forma fisica perfetta motivo per il quale è in dubbio la sua presenza anche se negli ultimi giorni è apparso in netta ripresa. Infine, è invece sicuro invece di partire dalla panchina l'ultimo arrivato a gennaio Ronaldo Vieira.