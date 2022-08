Tuttosport: “Torino show, sul mercato fatta per Schuurs”

Il Torino sconfigge il Monza e pure l'emergenza, sottolinea Tuttosport, che dà il merito a Ivan Juric, capace di riorganizzare una squadra che nell'ultima settimana ha subito ulteriori scossoni. La risposta è arrivata così come i primi tre punti: "Juric non sbaglia un colpo: più i casi, i casini e i casotti lo buttano giù, più lui si rialza e tira su il Toro, sulle sue spalle". E se Radonjic dà spettacolo, stupisce anche Djidji schierato al posto ricoperto l'anno scorso da Bremer. Si fanno trovare pronti sia Miranchuk che Vlasic, appena arrivati e subito arruolati. Nel frattempo il Toro continua a cercare nuovi innesti sul mercato, specialmente per far rifiatare una difesa sguarnita. Fatta in questo senso, secondo il quotidiano, per Schuurs: "Accordo raggiunto con il club olandese sulla base di 9,5 milioni oltre a 3,5 di bonus e il 15% sull’eventuale vendita. Oggi c'è il sì dell'Ajax, domani o martedì le visite".