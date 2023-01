Tuttosport: “Torino-Verona tra passato e presente: serve ripartire al meglio”

Torino-Verona vedrà in campo alcuni ex, dentro e fuori dal campo. Ivan Juric ritroverà la sua ex squadra - al momento ultima in classifica e in un brutto periodo - e dall'altra parte i granata affronteranno da avversario Verdi, in prestito agli scaligeri con obbligo di riscatto condizionato. L'obiettivo del Torino è iniziare l'anno e la seconda parte di stagione con un risultato positivo e con i 3 punti. Occhi puntati quindi su tutti i giocatori granata, in particolare Sanabria - al momento in crisi di gol. Ivan Juric intanto, riflette anche sul mercato: ci sono delle urgenze a cui dover provvedere, in particolare un centrocampista di piede sinistro: "Già in estate dicevo che per completare la rosa servivano due giocatori di livello alto. Mi soffermo su questo aspetto anche adesso. E vi dico solo uno dei due ruoli: ci serve un centrocampista di piede sinistro, innanzitutto", dichiara il tecnico granata, come riportato da Tuttosport.