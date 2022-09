Tuttosport: “Torna il Toro più pericoloso, Sanabria + Vladonjic”

Tuttosport quest'oggi scrive riguardo al ritorno dei titolari nel reparto d'attacco del Torino per la partita contro il Napoli. Il quotidiano piemontese titola sulla presenza di un possibile tridente formato da Sanabria, Vlasic e Radonjic facendo un gioco di parole con questi ultimi due e chiamandoli "Vladonjic". L'attaccante paraguaiano è quasi certo di avere una maglia da titolare per la sfida del Maradona perché Pellegri si è fatto male con l'Under 21 e potrebbe recuperare al massimo per la panchina. In questi giorni di sosta per le Nazionali, Sanabria è rimasto al Filadelfia a lavorare con Juric e dovrà trasformare in oro le occasioni da gol di cui disporrà. Vlasic e Radonjic hanno invece giocato con le rispettive Nazionali ma sono comunque in lizza per una maglia da titolare perché le alternative Seck e Karamoh per ora non convincono appieno.