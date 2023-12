Tuttosport: “Toro, 4 via e arriverà un esterno”

Tuttosport fa il punto del mercato del Torino in entrata e in uscita: "Seck, Radonjic, Soppy e Gemello sono i sacrificabili. I primi tre sono cedibili, ma il francese ha forse qualche possibilità in più di conferma. Molto dipenderà dalle off erte che arriveranno. Una, di pretendente, va trovata per Gemello: così da consentire al ragazzo - ormai nemmeno più tanto andando per i 24 anni - di poter finalmente giocare per acquisire continuità e sicurezza. E sul portiere in scadenza di contratto c’è il Catanzaro" si legge sul quotidiano. In entrata invece il club granata è alla ricerca di un esterno: "Katseris - costo 3 milioni - è seguito dal Toro assieme a tante pretendenti di A, alla luce del sorprendente campionato che sta disputando in B".