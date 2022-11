Tuttosport: “Toro 4×4: due acquisti e due intrighi”

Su Tuttosport il focus è già il mercato, con le suggestioni legate ai giocatori che al Torino sono arrivati in prestito con diritto di riscatto. Per Vlasic servono 15 milioni, per Miranchuk 12, per Lazaro 6 e per Radonjic (nel suo caso scatta l'obbligo a determinate condizioni) 2. "La somma delle cifre in ballo arriva a quota 35 milioni - scrive Tuttosport - la summa dei ragionamenti che si possono fare deriva invece da scelte strategiche anche ben differenti l’una dell’altra". Il quotidiano poi prosegue: "Vlasic è un titolare inamovibile di Juric, c'è il desiderio conclamato da parte del giocatore di restare, zero voglie di tornare in un club che lo aveva emarginato, ma anche scarse possibilità di ridiscutere la cifra del diritto. [...] L'obbligo di Radonjic al 99,9% si materializzerà nel corso del nuovo anno. Per Lazaro, come per Miranchuk giàa gennaio verranno intavolate le prime trattative introduttive, volte a ridiscutere il prezzo dei due diritti di riscatto".