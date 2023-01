Tuttosport: “Toro attivo sul mercato. Schuurs al lavoro”

Ilic, Hien e Shomurodov sono i nomi di mercato in cima alla lista del ds del Torino Davide Vagnati: per loro le trattative sono in corso sia col Verona che con la Roma, così come anche per alcuni giocatori che potrebbero essere in uscita, in vista anche della loro scadenza di contratto. In uscita, infatti, Berisha ha chiesto di essere ceduto a giugno, così si pensa a Tatarusanu o Cragno come possibili sostituti. Intanto, domani il Torino sarà impegnato contro la Fiorentina al Franchi, e Perr Schuurs sta cercando di recuperare dal trauma contusivo al fianco sinistro accusato nella gara contro lo Spezia.