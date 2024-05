Tuttosport: “Toro, avanti con Vanoli Ecco come si libera”

"Si susseguono, si rafforzano, si moltiplicano le indiscrezioni che danno Vanoli in fuga pressoché solitaria, ormai, per prendere il posto di Juric. Lo si narrava già una settimana fa: Vanoli a un passo dal Toro, si scriveva. Conferme su conferme, ora: da vari fonti e a più livelli. Con Italiano che punta decisamente ad altri club ben più potenti o in Champions (Napoli, Bologna), con Palladino che si è detto non interessato, con Gilardino destinato a restare al Genoa, con Gattuso che a ‘sto giro ha detto no grazie..."