Tuttosport: “Toro, Becao prossimo obiettivo. Ma prima si pensa a Bremer”

Tuttosport riporta le tante sono le trattative in ballo del Torino, in particolare per il giocatore che potrebbe diventare il post-Bremer: si rimane concentrati su Solet del Salisburgo, ma anche Becao dell'Udinese è uno su cui il DS Vagnati potrebbe puntare. Prima però, serve vendere Gleison Bremer, che su di lui ha già l'interesse di Inter e Juventus. Tutto ruota intorno alla sua cessione, che il presidente Urbano Cairo fissa intorno ai 50 milioni: venduto lui, allora potrà investire in altre trattative, ad esempio dando l'ok per chiudere con lo Spezia per Maggiore e i granata stanno continuando la trattativa con Laurienté del Lorient per la trequarti. Intanto, il Torino di Ivan Juric continua il suo ritiro in Austria, cominciato lunedì 11 luglio: si parte già con tanta intensità e tanto impegno, e nel frattempo il tecnico croato aspetta dei rinforzi, in particolare per la trequarti. Dal ritiro, riuscirà a mettere a fuoco tutti i 32 convocati: presenti anche il neo arrivato Bayeye, che ha già dato grande dimostrazione delle sue caratteristiche fisiche.