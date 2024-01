Tuttosport: Toro, Bellanova non basta

Il gioco di Juric passa inevitabilmente dalla qualità dei quinti di centrocampo. Era così quando il tecnico optava per il 3-4-2-1, a maggior ragione con il passaggio al 3-5-2. Serve più qualità nel reparto e l'edizione odierna di Tuttosport parla proprio di questo: "Anche se Juric, dallo scorso campionato, ha provato ad occupare meglio i corridoi centrali del campo, il ruolo dei quinti ricopre ancora un posto importante all’interno della manovra torinista. Tuttavia, il solo Raoul Bellanova è sembrato all’altezza della situazione: non a caso, è forte l’interesse per lo scozzese Josh Doig del Verona. Qualora dovesse arrivare alla corte di Juric, sarà interessante osservare come l’ex Hibernian andrà a inserirsi negli schemi del tecnico croato".