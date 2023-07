Tuttosport: “Toro-Bellanova: sì! E ora Doig”

Bellanova, Haveri e Doig. Il Torino spinge per rinforzare le fasce in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato. Nelle pagine interne dell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport fa il punto sulla situazione dei tre esterni, partendo da Bellanova, il cui acquisto è andato a definirsi ufficialmente nella giornata di ieri, 30 giugno. Si legge: "E' arrivata la fumata bianca per Raoul Bellanova, 23 anni. Al Cagliari andranno 7 milioni più 2 di bonus diversamente difficili (8 milioni in tutto, realisticamente), mentre l’esterno alla fine ha detto sì a 4 anni di contratto in granata più uno. L’accordo con il giocatore è stato trovato a quota 1,1 milioni netti a stagione più bonus individuali e collettivi". E' vicinissimo anche l'arrivo al Torino di Haveri: "Dopo un inseguimento iniziato un anno fa, quando la società biancorossa militava ancora in Serie D, Toro e Rimini si sono scambiati tutti i documenti per Kevin Haveri. Ai romagnoli andranno 300 mila euro per il cartellino, al ragazzo un contratto triennale". Niente da fare invece per Acuna, "il problema coppe europee si sia dimostrato ostacolo assai ostico". Infine, il Torino sta spingendo per aggiudicarsi Doig dall'Hellas Verona: "Trattative in crescendo con l’agente del terzino sinistro, sorpasso lampo sul Bologna (a Doig è stato offerto un ingaggio più alto, comunque sotto il milione netto) e avvicinamento al Verona per provare a chiudere la trattativa anche con i gialloblù. Vagnati ha fatto annusare ai veneti un’offerta da 6 milioni più bonus".