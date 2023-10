Tuttosport: “Toro, cambiare per salvarsi”

La sosta arriva al momento giusto per il Torino. A seguito della sconfitta nel derby, ora Juric avrà la possibilità di lavorare con la propria squadra - in cui però saranno assenti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali - in vista della ripresa del campionato. "Cairo, dopo il pessimo derby, è sceso nello spogliatoio per rincuorare l’allenatore e la squadra, ribadendo la propria fiducia nelle possibilità del Toro" scrive tra le sue pagine Tuttosport. Juric sicuramente lavorerà sulle palle inattive: nel match con la Juventus entrambi i gol dei bianconeri sono arrivati dagli sviluppi di calci d'angolo ma non solo: sono solo 6 le reti segnate in 8 partite e anche contro i bianconeri i granata hanno fatto solo un tiro nello specchio della porta avversaria (all'87').