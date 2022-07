Tuttosport: “Toro, che lite con il Lorient!”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino, dove tiene banco la questione relativa alla trequarti, che necessita di rinforzi. Praet"è un'operazione fattibile", mentre per Laurentié "emerge intanto che è ora chiamato a intervenire direttamente il presidente del Lorient, Fery, giacché Vagnati si è letteralmente stufato di litigare con il dg Tanguy. Fery ha toccato con mano la rabbia dei vertici granata, disposti a valutare anche un rilancio più corposo dell’ultimo (7 milioni più 2 di bonus), ma solo se cambierà l’interlocutore: il dg del Lorient finora ha giocato o a nascondino o al gatto col topo, parlando di 8 milioni più 2. Le indicazioni dispensate da Fery a media di riferimento bretoni fanno pensare a una svolta possibile nelle trattative entro domani sera". Nella lista dei trequartisti sondati dal Torino ci sono anche Barrow e Orsolini, ma, per quest'ultimo, "il Bologna per cederlo chiede 15 milioni. Potrebbe anche accettare un prestito con obbligo di riscatto, ma senza fare grandi sconti". Infine sullo sfondo ci sono anche altri nomi. "Vagnati sta trattando sulla trequarti (tra ali pure, trequartisti e mezzeali) anche Djuricic (senza contratto, post Sassuolo) e il nazionale sloveno esperto di suolo italiano Zajc".