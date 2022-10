Tuttosport: “Toro, con il Milan per una grande sfida. Il Grande Torino esaurito”

"Ivan Juric non stravolge il Toro per inseguire le caratteristiche del Milan - scrive Tuttosport - Solito schema e soliti giocatori, solito approccio alla partita con la speranza di comandarla. L’impressione è che i granata abbiano preparato la sfida contro i campioni d’Italia come sempre, senza timori": questo ciò che ci si dovrà aspettare durante Torino-Milan, una partita con le due squadre allenate da due tecnici distinti ma con caratteristiche simili, e che si stimano a vicenda. Il tecnico granata, però, ha già individuato i giocatori più pericolosi del Milan, ed è per questo che probabilmente dal 1', a contrastare Leao, ci sarà Singo. Dall'altra parte, scenderà in campo Lazaro, con Vojvoda disponibile ma in panchina. A centrocampo, Ricci e Lukic sono i favoriti rispetto a Linetty, e sulla trequarti, oltre all'insostituibile Vlasic, ci sarà Miranchuk, in vantaggio nel ballottaggio con Radonjic. In attacco, Pellegri è il prescelto: Sanabria non è disponibile, e l'ex rossonero ha in corpo ancora l'adrenalina del gol a Udine che ha portato i granata alla vittoria. Juric punta su quella. Anche in difesa il tecnico croato non ha particolari dubbi: centrale ci sarà Schuurs, che dovrà mettersi alla prova per dimostrare anche di meritare un posto nella nazionale per il mondiale. Tutto questo, sotto gli occhi di uno stadio praticamente esaurito: il Grande Torino, infatti, ospiterà entrambe le tifoserie a grande numero.