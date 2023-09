Tuttosport: “Toro, con la Salernitana opportunità Radonjic. E Zapata-Sanabria…”

Dopo il divertimento della festa della Curva Maratona all’Hiroshima Mon Amour di Torino, per i granata è tempo di pensare al prossimo impegno stagionale, domani - 18 settembre - contro la Salernitana. Per il tecnico in particolare, che deve pensare alla migliore formazione da schierare: dopo il gol vittoria contro il Genoa, per Radonjic potrebbe aprirsi la strada per la titolarità. In attacco, nessun dubbio invece che ci sia Zapata: Sanabria è rientrato dall’infortunio che l’ha tenuto ai box, e il tecnico granata sta mettendo a punto l’attacco a due.