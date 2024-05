Tuttosport: “Toro contro tutto, anche se stesso”

"La vittoria a Verona ha riacceso le speranze di un posto nelle coppe proprio quando la stagione sembrava destinata a chiudersi nell'anonimato - scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che continua-. Granata da 5 anni mai così vicini all'Europa malgrado Juric all'addio e le tensioni tra società, squadra e tifosi. Sabato col Milan vietato fallire. Se venerdì il Napoli non vince a Firenze c'è la possibilità del sorpasso. Per l'ultima pazzia c'è pure Pellegri: l'attaccante si candida a essere titolare contro il Milan, la squadra in cui sono iniziati i suoi problemi. Buongiorno punta a rientrare con il Milan, che nei giorni scorsi ha incontrato il suo agente: ma lui ora ha in testa solo l'Europa col Toro."