Tuttosport: “Toro, così sei bellissimo”

"Sabato il Toro si presenta a San Siro con un punto in più dei nerazzurri e dei bianconeri: non capitava da 43 anni che per due stagioni

di fila i granata fossero alla 5ª giornata davanti alla Juventus" - scrive il quotidiano tra le sue pagine - "Un anno fa i granata conducevano a quota 7 e la squadra di Allegri inseguiva a 5 - continua Tuttosport -, in questo i punti sono rispettivamente 10 e 9. Quota che piazza il Torino in una posizione di classifica che legittima sogni con scenografie europee. La bellissima notizia è che la squadra è nelle condizioni di uscire dal sogno, e ben desta continuare lungo una strada che potrà condurla nelle prime sei posizioni: più che un sogno la qualificazione europea è per questo Toro un obiettivo". Sabato per i granata sarà un banco di prova importante: alle 18 sfideranno a San Siro l'Inter di Simone Inzaghi.