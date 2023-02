Tuttosport: “Toro da controsorpasso, fate largo a Karamoh”

Il Torino sfida la Cremonese per sorpassare Bologna e Juventus e riprendersi il settimo posto. Lo rimarca Tuttosport nell'edizione odierna. "In una fase così delicata, ma anche potenzialmente ricca di bollicine, Juric quasi esce allo scoperto come mai prima - scrive il quotidiano - Dover parlare del 7° posto come di un attico da raggiungere di nuovo con nel cuore la speranza di una combinazione favorevole atta ad aprire una breccia sui preliminari di Conference (la Coppa Italia alzata dall’Inter a fine stagione) non è affatto una turbativa perIvan". Tra le possibili opzioni si valuta Karamoh: "Visti i problemi fisici di Vlasic, questa sera all’Olimpico Grande Torino il francese avrà un’altra chance dal primo minuto come trequartista di destra al fianco di Miranchuk".