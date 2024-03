Tuttosport: “Toro, devi prendere 9 punti”

"Lo splendido gol di Sanabria in rovesciata può “rovesciare” in maniera positiva il campionato del Toro che, altrimenti, sarebbe stato compromesso sia a livello di classifica sia a livello psicologico - si legge -. Un punto, dunque, che riaccende la speranza considerando che da sabato in poi il calendario proporrà tre partite sulla carta tutt’altro che irresistibili, sicuramente meno proibitive delle ultime quattro in cui i granata hanno affrontato Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli, tutte compagini in lotta per un posto, più o meno prestigioso, in Europa".