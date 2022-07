Tuttosport: “Toro, Djuricic vicino. Linetty nell’operazione Maggiore”

Tanti sono gli obiettivi di mercato del Torino: a partire da Laurienté del Lorient, per il quale il Torino ha alzato l'offerta, considerando anche la volontà del giocatore di giocare in Italia, fino ad arrivare a Djuricic e Maggiore. E tutti sono nelle mani del ds granata Davide Vagnati, che sta trattando con i vari club per cercare di portarli in granata. Con Djuricic, svincolatosi dal Sassuolo e adesso senza contratto, le possibilità di vederlo in granata sono molto alte: il Torino potrebbe rappresentare un'altra parte della sua carriera, ma va ancora migliorata la proposta del club. E la trattativa continua anche con il Leicester, argomento Dennis Praet: "Nessun dubbio sulla volontà del Torino di portare avanti la trattativa - scrive Tuttosport - ma non alle condizioni fatte trapelare da Oltremanica. [...] L’ostacolo più evidente in questa fase, in ogni caso, non è in sé e per sé il prezzo, ma la modalità di trasferimento. La società inglese si è detta sì disposta a cedere il trequartista, però a titolo definitivo, anche se con pagamenti spalmati nell’arco di 3 o 4 anni. Il Torino, invece, finora ha lavorato su un rinnovo del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di diversi parametri. E uno spartiacque chiave è la qualificazione a una Coppa europea". Per Maggiore dello Spezia la situazione cambia: il club ligure è pronto a far arrivare il giocatore in granata, ma manca soltanto più il via dalla società granata. "La speranza è quella di portare Maggiore lunedì in Austria per metterlo a disposizione di Ivan Juric, visto che a centrocampo, con le partenze di Pobega e Mandragora, mancano giocatori. Tra quelli che rientrano nel progetto ci sono solo Ricci e Lukic. Ci sarebbe stato pure Linetty, però il giocatore polacco è entrato, a quanto sembra con successo, nella trattativa con lo Spezia".