Tuttosport: “Toro, due attaccanti ma due soli gol e Juric non ci sta”

L'edizione odierna di Tuttosport nella sezione riguardante al Torino si è soffermata anche sul problema riguardante i gol che stanno vivendo i granata. Una mancanza che pesa e bisogna colmare. A seguire le parole del quotidiano: "Non poteva essere altrimenti: sabato, parlando della sfida di Bologna di questa sera, Ivan Juric è tornato sul tema dei pochi, pochissimi gol segnati fin qui dal Torino. Sono 10 in 12 partite a fronte dei 14 incassati (non moltissimi). Un problema, per una squadra che di problemi ne ha affrontati e risolti nell’ultimo periodo..."