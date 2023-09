Tuttosport: “Toro, è un pari da grande. Idee, cuore e testa: Zapata”

"Il toro del Toro, Zapata, fa godere tutto il mondo col sangue granata nelle vene - scrive Tuttosport nell'edizione odierna - Un gol di testa in tuffo alla Pulici, a far giustizia su un cross in rima baciata di Ilic a 5' dalla fine". Analizzando la prestazione di squadra il quotidiano afferma: "Ma è un grandissimo, potentissimo toro sbuffante tutto il Toro: generoso, orgoglioso, gagliardo, ricco di personalità, anche brillante nella manovra e tostissimo dietro, infine coraggioso all’ennesima potenza nel momento più duro, dopo il gol da campione di Lukaku a metà ripresa". Esame superato quindi, anche se la vittoria non è arrivata. E il migliore in campo per il quotidiano non può che essere Zapata: "Giocatore di grande spessore, uno che può fare la differenza. Forse la sta già facendo".