Tuttosport: “Toro, è una pena. Non meriti questi tifosi”

Il giorno dopo il deludente pareggio per 0-0 del Torino contro il Frosinone, Tuttosport critica ampiamente la prestazione della formazione granata. Il quotidiano piemontese punge Juric e i suoi ragazzi che non hanno saputo approfittare dello scivolone del Napoli per avvicinarsi all'ottavo posto in classifica. I granata sono stati spenti e mai pericolosi, un flop totale. Una partita nella quale sono arrivati soltanto due tiri nello specchio della porta del Frosinone e nella quale il Toro ha deluso gli oltre 23 mila tifosi accorsi allo stadio Olimpico Grande Torino. Il calore dello stadio non è servito a spingere Rodriguez e compagni che hanno così fallito quello che forse era l'ultimo treno per tenere vivo il sogno Europa, da qui nascono i fischi che il pubblico ha riservato ai giocatori dopo il 90°.