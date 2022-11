Tuttosport: “Toro, fatta un’offerta per portare Nzola in granata”

Oltre alla ripresa del campionato, per la quale i granata inizieranno la preparazione lunedì, la società granata sta pensando anche alle operazioni da fare nella sessione invernale di mercato: la prima è già in stato avanzato. Uno degli obiettivi è il giocatore dello Spezia Nzola, in scadenza nel 2023, per il quale i granata hanno già presentato un'offerta alla società ligure: "Il Torino, per prenotarlo per luglio conquistando una firma anticipata (essendo in scadenza, da gennaio l’attaccante potrà mettersi d’accordo con un altro club), ha già tratteggiato una prima piattaforma contrattuale: un triennale, dunque sino al 2026, con un ingaggio più che raddoppiato, sul milione netto a stagione più bonus", scrive Tuttosport. Intanto, Ivan Juric riprenderà la preparazione per poi, l'8 dicembre, partire in ritiro con la squadra in Spagna, dove affronterà due amichevoli per testare la preparazione dei giocatori e il loro livello attuale.