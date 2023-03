Tuttosport: “Toro, Gineitis rinnova. Ma a Juric non può bastare”

Nella giornata di ieri, giovedì 2 marzo, il Torino ha deciso di prolungare il contratto di Gineitis fino al 2026 con tanto di adeguamento dell'ingaggio. Una prima buona mossa del club in vista del futuro e utile per convincere Juric a rimanere. Al tecnico, però, non può bastare solo questo rinnovo. Queste le parole di Tuttosport a tal proposito: "Juric crede nei giovani, ma vuole comunque un Toro che sia integrato tra elementi esperti e altri da modellare. La notizia positiva del prolungamento di Gineitis non sposta la posizione di Juric sulle decisioni future. Sarà attraverso il rinnovo del contratto di Adopo (scadenza 2023), i riscatti di Lazaro, Vlasic e Miranchuk, il prolungamento di Singo (scadenza 2024) che Vagnati e Cairo potranno costruire lo zoccolo duro chiesto dal croato e che ne orienterà le decisioni. La partita è aperta, in questi mesi si capirà se la società riuscirà a costruire quel senso di appartenenza che, sommato alla voglia di crescere nei risultati, potrà indurre i suddetti punti fermi della squadra a continuare l’avventura in granata. In caso contrario il Toro dovrà nuovamente procedere con una rivoluzione".