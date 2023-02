Tuttosport: “Toro giovane e bello nel segno della tradizione”

"Terza tra le 20 iscritte al campionato di Serie A per età media più bassa, prima per numero di 2004 impiegati. Il Torino non ha varato la linea verde soltanto a parole, ma nei fatti - scrive Tuttosport nell'edizione odierna analizzando i numeri della squadra granata. Il Toro è la terza squadra più giovane della Serie A con un'età media di 24,9 anni (meglio solo Lecce ed Empoli). Nei granata undici giocatori sono nati dal 2000 in poi e due i 2004 già impiegati in stagione, ovvero Ilkhan e Gineitis. Prosegue il quotidiano: "Se in diverse rose delle squadre di A ci sono tanti nati dal 2000 in avanti ben poco utilizzati, nel Torino la maggior parte dei giovani è protagonista". Per poi concludere: "Toro giovane come molto spesso lo è stato nella storia. Se questo Toro avrà la forza per non smantellare il futuro potrà essere anche più allettante di un già interessante settimo posto".