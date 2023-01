Tuttosport: “Toro, Ilic è sempre più vicino”

Ilic subito e Hien a luglio al Torino. Stando infatti a quanto riporta Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano, la società granata starebbe trattando con il Verona del presidente Setti, al quale avrebbe offerto 15 milioni più 3 di bonus per entrambi. La richiesta della società scaligera è di 20 milioni, ma c'è la possibilità di venirsi incontro. Queste le parole del quotidiano a tal proposito: "Ballano 2 milioni, grossomodo. Sempre più vicina appare la chiusura della doppia operazione messa in piedi dal Torino col Verona per avere Ilic subito e Hien a luglio. Come rivelato ieri, il Toro si è spinto sino a quota 18 milioni per portare a casa i due giocatori, valutati complessivamente da presidente gialloblù Setti una ventina. Vagnati sta cercando di chiudere la doppia operazione in pochi giorni anche per ridurre il rischio di improvvisi sorpassi e sta anche già trattando con gli agenti di entrambi i giocatori i nuovi contratti: non siamo ai dettagli, ma poco ci manca".