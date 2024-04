Tuttosport: “Toro in Champions, ma solo con la difesa”

Nell'edizione odierna di Tuttosport troviamo un focus sul Torino e in particolare sul reparto difensivo granata: "Se Juric in questo finale troverà una sintesi tra fase difensiva e offensiva, l'Europa sarà possibile. Numeri da record: 16 le gare chiuse da Milinkovic-Savic senza subire gol, 29 le reti subite in 32 giornate di campionato: quella granata è la quarta miglior difesa. Un gol subito in casa nel primo tempo e sono 27 le partite in cui il Torino non ha subito gol nel primo tempo. Oggi intanto la ripresa degli allenamenti, da valutare le condizioni di Bellanova dopo l'uscita nel derby. E il Toro non dimentica gli sgarbi col Frosinone: negli ultimi due match veleni e violente contestazioni arbitrali."