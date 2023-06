Tuttosport: “Toro in corsa per Pereyra: chiesto il bonus alla firma”

Come riporta Tuttosport, il nome sul taccuino dei dirigenti del Torino è quello di Roberto Pereyra, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Udinese. Al trequartista argentino, la società friulana avrebbe offerto un contratto da 2,2 milioni netti, ma il ragazzo sta prendendo tempo per valutare altre destinazioni. Queste le parole del quotidiano a tal proposito: "Il Torino è tra i club più interessati a Roberto Pereyra, in scadenza di contratto a Udine. Se l’eclettico ed esperto argentino continuerà a prendere tempo sino a non firmare il rinnovo con il club friulano, il primo luglio diventerà padrone del proprio destino. Lo si rivelava nei giorni scorsi, allorché si era venuti a conoscenza dell’incontro a Milano tra Vagnati e gli agenti di Pereyra: anche il Torino si è iscritto alla corsa per El Tucu. Ad avere effettuato una serie di sondaggi erano già state nelle ultime settimane l’Atalanta, la Fiorentina, la Roma e la Lazio. Il Torino, che non avrebbe le Coppe da appoggiare, non dovendo pagare il cartellino, potrebbe far fronte anche alla canonica richiesta dei giocatori svincolati, il cosiddetto premio alla firma (un bonus una tantum)".