Tuttosport: “Toro, Juric si focalizza sul 10^ posto”

"Io collocherei il Torino al decimo posto, è uno scudetto per il valore che abbiamo in questo momento, credo che con le altre posizioni ci sia una differenza notevole come qualità della rosa", ha dichiarato Ivan Juric come ha riportato Tuttosport: il tecnico granata, dunque, ha così indirizzato la seconda parte di stagione verso metà classifica. Lo Spezia, dunque, per il Torino sarà la quarta sfida nel giro di undici giorni, e i granata avranno molte energie da spendere, più di quanto già non abbiano speso. Proprio per questo, sul calciomercato Ivan Juric si aspetta dei rinforzi, e anche a breve: intanto sulle uscite, dopo lo spettacolo di San Siro tra Bayeye e Adopo, il tecnico granata si è espresso. Per Bayeye potrebbe essere utile un prestito, mentre Adopo per Juric è un giocatore che può fare al caso suo in più occasioni. Tra le entrate, il tecnico croato ha bisogno di un centrocampista mancino, e tra i nomi spunta quello di Bernabé dal Parma, ma serve trovare un accordo con la squadra emiliana al più presto.