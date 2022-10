Tuttosport: “Toro, la coppa per dare un segnale”

Il Toro questa sera tra le mura casalinghe è chiamato a reagire dopo la sconfitta nel Derby della Mole: alle 21.00 i granata ospiteranno il Cittadella di Gorini. "Il momento è difficile ed è sotto gli occhi di tutti e Ivan Juric sta lavorando tanto sotto l’aspetto psicologico: non c’è più tempo da perdere per cercare di raddrizzare una realtà che si sta facendo buia e la partita contro il Cittadella servirà per ripartire in attesa della trasferta di Udine, in programma domenica all’ora di pranzo" scrive il quotidiano. "E’ una partita contro una squadra di Serie A, non vediamo l’ora di affrontarla nella maniera giusta", ha detto Gorini alla vigilia della gara di Coppa Italia: "Sappiamo che il Torino gioca uomo contro uomo, con duelli a tutto campo, un po’ come l’Atalanta, ma cercheremo di impostare il nostro calcio come sappiamo".